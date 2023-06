Messina: gasolio nell’acqua, proseguono i disagi | INFO

Prosegue l’azione congiunta del Comune di Messina e di AMAM SpA, a supporto dei residenti nella zona interessata dalla contaminazione della rete idrica con gasolio, ove permane il divieto di uso potabile dell’acqua. Da oggi, mercoledì 28, sino a venerdì 30, i cittadini potranno richiedere le analisi dei campioni d’acqua prelevata al rubinetto interno delle proprie abitazioni, preferibilmente dopo le ore 14, per verificare la qualità e lo stato dei propri impianti. Il campione, di almeno un litro, può essere prelevato autonomamente con una semplice bottiglia in vetro e consegnato al laboratorio mobile di AMAM, dalle 10 alle 16.30, in piazza Masuccio.

“Continua attivamente – evidenzia il sindaco Federico Basile – dopo l’intervento di messa in sicurezza della condotta idrica e la successiva rimessa in esercizio della distribuzione, l’adozione in piena sinergia di tutte le iniziative di prevenzione, supporto e assistenza agli utenti interessati dalla criticità idrica”. Il primo cittadino Basile invita, ancora una volta, ai sensi dell’ordinanza n. 133 del 21 giugno scorso, tutti i proprietari e amministratori di condominio degli stabili ricadenti nell’intera area interessata a procedere alla pulizia, igienizzazione e sanificazione dei serbatoi di accumulo dell’acqua potabile, sia condominiali che privati prima di recarsi al laboratorio mobile per analizzare l’acqua.

“Sin dall’apertura dell’attività di campionatura, questa mattina – dichiara la presidente di AMAM Loredana Bonasera – l’affluenza dei cittadini è stata notevole, segno che il servizio, posto a disposizione da AMAM e Comune, è efficace ed è un segnale di presenza, anche per fornire informazioni e chiarire dubbi ai residenti”. Sino alla cessazione della fase dedicata alla bonifica degli impianti privati contaminati e sino a che non si potrà usare l’acqua per fini potabili, inoltre, AMAM garantirà:

– il servizio di autobotti, presenti in piazza Masuccio, sul viale Italia e in piazza Lo Sardo;

– il pronto intervento, al numero telefonico 090-3687722 o da pagina facebook https://www.facebook.com/amamspa.