Messina: gasolio nell’acqua, gli ultimi aggiornamenti

AMAM SpA comunica gli ultimi aggiornamenti in merito all’attività di indagine in corso, per l’individuazione e la risoluzione del problema che ha determinato la necessità di disporre con ordinanza sindacale il divieto all’utilizzo dell’uso potabile dell’acqua a Messina, limitatamente alle utenze ubicate nell’area compresa, tra le vie T. Cannizzaro, Ghibellina, S. Cecilia, Primo Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara. “È acclarata la presenza di idrocarburi nei campioni prelevati, pertanto l’acqua risulta ancora non potabile nella vasta zona del centro città, oggetto di contaminazione e di accertamenti. È quanto risulta dalle analisi dei laboratori interpellati da AMAM per verificare la qualità dell’acqua in rete costantemente. Si rende noto altresì, che sono stati attivati già da ieri, mercoledì 14, i Centri Operativi comunale e prefettizio dei quali AMAM è pienamente parte attiva per garantire supporto e assistenza ai cittadini che abitano nell’area interessata al divieto dell’uso potabile dell’acqua, e per pianificare ogni operazione di intervento e bonifica degli impianti, per i quali saranno fornite specifiche informazioni, a seguire”, scrive AMAM. “Fermo restando il divieto di uso potabile dell’acqua è fondamentale – ribadisce il sindaco Federico Basile – attenersi a quanto disposto con le Ordinanze sindacali n°116/2023 e n°118/2023 del 13 e 14 giugno scorsi e, sino a piena soluzione del problema”.

Ai cittadini colpiti dal disagio saranno garantiti costantemente i seguenti servizi attraverso le auto-botti di AMAM in tre punti della Città: piazza Masuccio, viale Italia e piazza Lo Sardo.

È attivo inoltre il pronto intervento di AMAM al recapito telefonico 090 3687722 ed è possibile comunicare anche attraverso la pagina facebook; mentre il pronto intervento del C.O.C. è raggiungibile al numero 090-22866.