Messina, Festa Italiana della Musica 2023: lunedì la presentazione a palazzo Zanca

Presenti il sindaco Federico Basile e gli Assessori Liana Cannata, Enzo Caruso e Massimo Finocchiaro, lunedì 19, alle ore 10.30, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della Festa Italiana della Musica 2023, fissata il 21 giugno, giorno della ricorrenza di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti, e dell’inizio dell’estate. Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà illustrato il calendario di eventi musicali, coordinato dal Comune di Messina, in collaborazione con il Conservatorio A. Corelli, la Brigata AOSTA, l’Ente Teatro, Progetto Suono, Messina Social City, gli Istituti scolastici comprensivi e le associazioni musicali e culturali che hanno proposto, su propria iniziativa, altri eventi e attività da tenersi in occasione della stessa giornata.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa, iscrivendo la città di Messina tra i 700 comuni italiani che propongono a livello locale la “Festa della Musica”. Al fine di dare maggiore diffusione degli eventi organizzati in città, si invitano coloro che intendano promuovere la propria iniziativa nel programma coordinato dal Comune, di darne comunicazione entro domenica 18, alle ore 18, inviando una mail all’indirizzo giovaniepariopportunita@comune.messina.it . Poiché la Festa della Musica nasce come una festa per diffondere i valori della musica, le esibizioni degli artisti sono rese, per principio, all’insegna della gratuità.