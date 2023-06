Messina: domani giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Domenica 11 giugno il progetto “InStradaMe – Scegli la strada giusta” entrerà nel vivo con un doppio appuntamento legato alla sensibilizzazione ed alla prevenzione sugli incidenti stradali. Nella mattinata di domenica 11 giugno, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore Alessandra Calafiore e di monsignore Cesare Di Pietro vescovo ausiliare, presso il villaggio di Sant’Agata, si terrà l’inaugurazione della panchina dedicata a Milena Visalli, giovane messinese vittima della strada scomparsa in seguito ad un incidente in moto il 12 giugno di 3 anni fa. La panchina riporterà una frase scelta tra i 34 manifesti realizzati dagli studenti nell’ambito del contest “Un Manifesto per la Vita” e gli studenti che l’hanno realizzata saranno premiati dalla famiglia di Milena nella giornata successiva, lunedì 12, alle ore 18, presso la “Casa Museo Milena Visalli”.

Nel pomeriggio di domenica 11, dalle 15 alle 19, nel lido la Punta di Capo Peloro, saranno allestiti un infopoint ed un laboratorio esperienziale curato dall’Università degli Studi di Messina, all’interno del quale tramite un visore verrà simulata in realtà virtuale la guida in stato di ebbrezza. Durante l’evento pomeridiano, inoltre, saranno distribuiti kit monouso per la rilevazione alcoolemica. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito di “InStradaME”, progetto finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le Politiche Antidroga e che vede il Comune di Messina in qualità di capofila e la partecipazione di diversi partner, quali l’Università degli Studi di Messina, il ministero della Giustizia, il dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (USSM) di Messina, l’Ufficio locale Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Messina, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina, il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia – Ufficio VIII, ambito territoriale di Messina.

Le azioni sviluppate nell’ambito del progetto “InStradaME”, che saranno messe in campo dal Comune di Messina e dai partner nei prossimi mesi, si divideranno in formazione, sensibilizzazione, contrasto e monitoraggio, passando attraverso delle attività interattive e ad elevato carattere innovativo.