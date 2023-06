Messina, distrutto e saccheggiato un negozio di elettronica a Capo d’Orlando

StrettoWeb

Paura nella notte a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Una rapina si è verificata al punto Euronics di contrada Malvicino, dove sono stati rubati diversi Smartphone, Smartwatch e diffusori acustici per un bottino di seimila euro. I ladri, per ora ignoti, si sarebbero introdotti distruggendo la vetrata attigua all’area riservata all’uscita dei clienti. Sul posto presenti i Carabinieri di Capo d’Orlando e del reparto di Sant’Agata di Militello che indagano sull’accaduto per risalire ai colpevoli.