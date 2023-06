Messina: convocate due sessioni di consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Oggi, mercoledì 28, alle ore 13.30, il consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta ordinaria. All’ordine del giorno i seguenti lavori d’Aula: 1) proposta di delibera n. 164 del 06/05/2023 “Approvazione schema di convenzione tra la città metropolitana di Messina ed il comune di Messina per la funzione di Direzione Generale”; 2) proposta di delibera n. 158 del 20/04/2023 “Approvazione nuovo Regolamento per la Disciplina dell’Arte di Strada nel comune di Messina”.

Per venerdì 30, alle ore 9.30, è fissata invece una seduta d’urgenza con all’ordine del giorno la proposta di delibera n. 198 del 19/06/2023 “Modifiche ed integrazioni Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata”.