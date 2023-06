Messina, tutto pronto per la cerimonia di premiazione dei Campionati Studenteschi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Alla presenza del Sindaco Federico Basile e del Provveditore agli Studi Stello Vadalà, giovedì 8 giugno alle ore 10 e 30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina si svolgerà la cerimonia di premiazione dei Campionati Studenteschi, al termine dell’anno scolastico 2022/23. E’ prevista anche la partecipazione dell’assessore comunale allo Sport, Massimo Finocchiaro.

Oltre ai rappresentanti del Coni e delle Federazioni sportive che hanno dato il loro fattivo contributo per la realizzazione di tutte le gare, saranno gli studenti i veri protagonisti della manifestazione, quegli allievi che hanno ottenuto, sia nel settore maschile che in quello femminile, i migliori risultati in tutte le discipline sportive, sia nei giochi di squadra che nelle specialità individuali. Ma, va sottolineato che in questa edizione c’è stata una partecipazione record di studenti-atleti di tutte le scuole di Messina e provincia.

La realizzazione dei Campionati, a livello territoriale, è affidata agli organismi provinciali per lo sport a scuola ai quali, oltre al Provveditore, ne fanno parte il coordinatore dei servizi di Educazione Fisica e Sportiva, Vincenza Collorà, il referente per la scuola della struttura “Sport e Salute” Alfredo Cannavò, il referente del Comitato Italiano Paralimpico, Francesco Giorgio, e l’esperto esterno Cristina Cavaletti.

Inoltre, saranno premiati il presidente dell’Unime, Silvia Bosurgi, per avere messo a disposizione dei Campionati le strutture sportive universitarie; i presidenti della Croce Rossa Italiana comitato di Messina, Antonio Chimicata, e comitato di Roccalumera e Taormina, Filippo Isaija; il presidente emerito dell’associazione medico sportiva dilettantistica Biagio Cuffari.