Messina: celebrati a palazzo Zanca i 100 anni dell’Istituto del Nastro Azzurro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Federazione Provinciale di Messina ha celebrato il centenario della Fondazione dell’Istituto nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello e dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso. L’anniversario dei cento anni della Fondazione è stato festeggiato con la cerimonia di premiazione del concorso letterario sul tema dell’amor di Patria, riservato alle scuole secondarie di secondo grado di Messina e provincia. All’evento hanno preso parte in rappresentanza del prefetto Cosima Di Stani il vice prefetto Maria Gabriella Ciriago, autorità militari e civili, dirigenti scolastici e docenti; oltre alla giuria presieduta dalla vicepresidente Anna Maria Crisafulli, e composta dalla dott.ssa Maria Eleonora Salvo e dalle docenti, Ella Imbalzano Amoroso, Maria Cacciola Briguglio, Lucrezia Magistri, Maria Francesca Tommasini. Nel corso della cerimonia sono state consegnate agli studenti che maggiormente si sono distinti dieci borse di studio, delle quali otto intitolate agli eroi, Luigi Rizzo, Salvatore Todaro, Elia Crisafulli, Filippo Zuccarello, Emilio Ainis, Gioacchino Nastasi, Giuseppe La Rosa e Simone Neri. Inoltre, sono state consegnate una targa – ricordo a ciascuno dei sei istituti che hanno aderito all’iniziativa; la vincitrice del primo premio, Ginevra Busacca del Liceo scientifico “Archimede” per l’elaborato “Ti prego, soldato”, ha ricevuto anche una targa dalla presidente provinciale dell’Unicef Angela Rizzo Faranda, per il miglior elaborato sul tema della pace.

A fare da madrina all’appuntamento, la professoressa Amelia Stancanelli, già dirigente scolastica; mentre il presidente della Federazione provinciale prof. Biagio Ricciardi ha proposto ai ragazzi presenti storie di vero eroismo. A seguire Maria Eleonora Salvo presidente del Comitato Dame e Consigliera Nazionale ha portato i saluti del presidente nazionale Generale di Brigata Carlo Maria Magnani. Hanno partecipato tra gli altri, gli Azzurri Ammiragli Gianfrancesco Cremonini e Santi Giacomo Le Grottaglie; il generale Ignazio Rao; i componenti del Direttivo della Federazione, capitano (bersaglieri) Filiberto Corso presidente della sezione dell’Istituto del Nastro Azzurro di Milazzo e Barcellona P. G.; e il ten. col. della Guardia di Finanza Letterio Sciliberto che ha collaborato attivamente nell’organizzazione della manifestazione. Infine, un momento musicale con il soprano Giulia Greco del Conservatorio “Corelli”, che accompagnata dalla pianista Simona Damiano ha cantato l’Inno Nazionale e “La canzone del Piave”.