Messina celebra Sant’Antonio con la secolare processione del Carro Trionfale

Migliaia di fedeli stanno invadendo le vie del centro di Messina per assistere alla tradizionale Processione di Sant’Antonio con il Carro Trionfale, punto di riferimento per i devoti antoniani. Nella città dello Stretto è presente per questo evento il Prefetto del Dicastero Pontificio per i Testi Legislativi della Chiesa Universale Sua Eccellenza Mons.Filippo Iannone, proveniente dalla Città del Vaticano.

Da rimarcare che la prima Processione di Sant’Antonio a Messina fu celebrata il 13 giugno 1907, quando arrivò il simulacro del Santo da Roma.