Messina: ATM potenzia il servizio per il “Tezenis Summer Festival”

ATM Messina Spa comunica che, in occasione del “Radio 105 Tezenis Summer Festival” che si terrà a piazza Duomo, venerdì 16 giugno 2023, saranno potenziati i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di favorire afflusso e deflusso all’evento musicale. In particolare, saranno impiegati mezzi ad alta capacità rispetto a quelli normalmente utilizzati nelle tratte urbane; mentre sarà prolungato fino alle ore 2 il servizio della linea n. 1 (Shuttle – Giampilieri/Torre Faro), proprio per andare incontro alle esigenze di quanti si sposteranno con i mezzi pubblici. Analogo prolungamento è previsto per i tram in servizio quindi fino alle ore 2.

Al fine di non congestionare il traffico cittadino e raggiungere comodamente il centro cittadino dalle periferie, ATM Messina Spa ricorda che funzionano regolarmente i parcheggi, compresi quelli di interscambio, serviti dai bus di linea e dal tram.

Proprio in vista del concerto, in prossimità di piazza Duomo, alcune linee subiranno delle variazioni, ecco il dettaglio delle linee interessate.

Linee FERIALI: 1 – N1 – 26

Dalle ore 17:00 del 16/06/2023 alle ore 02:00 del 17/06/2023 per lo svolgimento dell’evento “Radio 105 Tezenis Summer Festival” (Ord. n. 715 ) è vietato il transito sul Corso Cavour. Pertanto, gli autobus in direzione di marcia SUD-NORD, giunti sulla VIA T. CANNIZZARO proseguiranno a dx sulla VIA GARIBALDI per poi riprendere il percorso regolare.

Linea FERIALE: 17

Dalle ore 17:00 del 16/06/2023 alle ore 02:00 del 17/06/2023 per lo svolgimento dell’evento è vietato il transito sul Corso Cavour. Pertanto, l’autobus in direzione di marcia SUD-NORD, giunto sulla VIA T. CANNIZZARO proseguirà a dx sulla VIA GARIBALDI per poi riprendere il percorso regolare. Mentre in direzione di marcia NORD-SUD, giunto sul V.le BOCCETTA proseguirà a dx su VIA GARIBALDI, a sx su VIA T. CANNIZZARO per poi riprendere il percorso regolare.

Linea FERIALE: 33

Dalle ore 17:00 del 16/06/2023 alle ore 02:00 del 17/06/2023 per lo svolgimento dell’evento è vietato il transito sul Corso Cavour. Pertanto, l’autobus in direzione di marcia SUD-NORD, giunto sulla VIA T. CANNIZZARO proseguirà a dx sulla VIA GARIBALDI – dx VIA DELLA LIBERTA’ – sx Monumento NETTUNO – sx VIA GARIBALDI – dx V.le BOCCETTA e poi percorso regolare.

Linea FERIALE: 37

Dalle ore 17:00 del 16/06/2023 alle ore 02:00 del 17/06/2023 per lo svolgimento dell’evento è vietato il transito sul Corso Cavour. L’autobus nella direzione di marcia SUD-NORD giunto sulla VIA C. BATTISTI proseguirà a dx sulla Via TOMMASO CANNIZZARO, sx VIA GARIBALDI – dx VIA DELLA LIBERTA’ – sx Monumento NETTUNO – sx VIA GARIBALDI per poi giungere nuovamente a Piazza UNIONE EUROPEA (MUNICIPIO).