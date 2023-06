Messina: appuntamento conclusivo a palazzo Zanca del Progetto “SEMPER-inSiEMe Per la vita sulla tERra”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è svolto oggi a palazzo Zanca a Messina, presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche giovanili Liana Cannata, il direttore generale Salvo Puccio e la presidente della società Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato, l’evento conclusivo del progetto “SEMPER-inSiEMe Per la vita sulla tERra” – Leggiamo il Territorio: Il Sistema dei Laghi di Capo Peloro. Il sindaco Basile, nel corso del suo saluto istituzionale, ha invitato i giovani ad essere “protagonisti di piccoli gesti quotidiani per un rispetto sempre maggiore dell’ambiente e per un uso responsabile dell’acqua. Come Amministrazione comunale stiamo portando avanti numerosi progetti da sviluppare nelle scuole per la formazione dei ragazzi, da cui dipenderà la società civile del futuro”.

Il direttore Puccio, insieme all’assessore Cannata e alla presidente Interdonato, ha posto l’attenzione sui presenti nel Salone delle Bandiere, sottolineando che “vedere tanti giovani coinvolti su questo tema è un piacere e allo stesso tempo responsabilizza ancora di più noi nel ruolo di amministratori. Per certi versi vi invidiamo in quanto voi avete il compito di correggere gli errori commessi nel tempo da noi cittadini. Sul tema dell’educazione allo sviluppo sostenibile e della transizione ecologica il nostro percorso è abbastanza avanzato e prevede il vostro continuo coinvolgimento attraverso azioni ponderate e quotidiane”.

L’associazione nazionale insegnanti scienze naturali (ANISN), per l’anno scolastico 2022/2023, ha partecipato al Piano del ministero dell’Istruzione “Ri-generazione Scuola” con un progetto “SEMPERinSiEMe Per la vita sulla tERra” e la sezione ANISN Messina ha scelto come sito di intervento il Sistema dei Laghi di Capo Peloro, un luogo che offre una molteplicità di spunti con il coinvolgimento di tutte le discipline scolastiche.

La lettura del territorio ha coinvolto docenti e studenti di ogni ordine e grado del territorio accompagnata da esperti e cultori delle varie discipline. Il percorso formativo “Leggiamo il Territorio: Il Sistema dei Laghi di Capo Peloro” ha inteso, attraverso incontri programmati, schede di rilevamento e attività varie laboratoriali e in campo, accompagnare gli alunni nella transizione ecologica culturale e seguirli nei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile per perseguire gli obiettivi sociali, ambientali ed economici, riconosciuti nell’agenda 2030 dell’ONU. Oggi sono stati evidenziati i lavori delle scuole, quale frutto espressivo delle conoscenze acquisite, che saranno resi disponibili in una mostra appositamente allestita.