Messina: agevolazioni Tari per famiglie a basso reddito. Gioveni: “si proceda subito al bando”

“Adesso che il Bilancio di Previsione è stato approvato, si proceda subito al bando per le riduzioni ed esenzioni Tari per le famiglie a basso reddito utilizzando le 733.000 euro della premialità della Regione concessa al Comune per l’approvazione in tempo utile dei bilanci passati!” A sollecitare questa opportunità per le famiglie più in difficoltà è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ricorda come “non si sia più proceduto a questo genere di bandi dal lontano 2018 (nel 2019 ne fu varato uno ma solo per le famiglie con invalidi al 100% in casa)”.

“Al netto, però, delle promesse da marinaio fatte negli anni scorsi e mai mantenute – evidenzia Gioveni – adesso occorre fare in fretta nel varare la delibera che riporti i criteri per beneficiare delle parziali riduzioni della Tari o addirittura della totale esenzione. L’urgenza nasce anche dal fatto – prosegue il consigliere – di evitare alle famiglie aventi diritto di ritrovarsi nell’incertezza di dover pagare o meno le rate, visto che in passato è capitato a qualcuno di non pagarle perché pensava di rientrare fra i beneficiari, per poi invece ritrovarsi nella graduatoria in posizioni che non gli hanno consentito di ottenere lo sgravio. E’ evidente, quindi – insiste l’esponente di FdI – che stante la scadenza della prima rata al prossimo 31 agosto, sarebbe necessario già avere, prima di quella data, la graduatoria degli aventi diritto in modo tale che le famiglie inserite possano regolarsi se abbiano o meno il diritto all’agevolazione e, nello stesso tempo, all’Ente di ottenere delle entrate certe”.

“Mi auguro quindi – conclude Gioveni – che il competente assessorato ai servizi sociali possa produrre subito la delibera riportante i requisiti e i criteri utili ad ottenere le agevolazioni Tari da sottoporre al voto dell’Aula o, in alternativa, per accelerare i tempi, che lo stesso Dipartimento possa autonomamente pubblicare un avviso sulla stessa stregua di quello pubblicato per l’anno 2018″, conclude Gioveni.