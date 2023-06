Messina: acqua maleodorante, controlli di Amam | INFO

StrettoWeb

A seguito di segnalazioni pervenute all’ufficio reclami di AMAM SpA, si è constatato che in una zona del centro città l’acqua ha un odore non rispondente agli standard di conformità. La zona interessata è quella compresa tra la via Tommaso Cannizzaro, la via Ghibellina, la via S. Cecilia, la via Noviziato, il viale Italia e la scalinata Santa Barbara.

I tecnici di AMAM SpA stanno conducendo verifiche, con ispezioni dirette e analisi di laboratorio sulla rete della distribuzione idrica, per individuare la causa del problema. Per quanto sopra, fino a nuove comunicazioni, si invitano gli utenti a non utilizzarla per scopi potabili ed igienici impiegando, in alternativa, quella fornita con il servizio di autobotte attivato da AMAM SpA presso piazza Masuccio e piazza Lo Sardo.