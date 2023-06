Messina: a Palazzo Zanca la presentazione dell’evento “Arti di Primavera, il sogno di Morgan e Valeria”

StrettoWeb

Si svolgerà il prossimo martedì 13 giugno, alle 10.30, nella sala Ovale del Comune di Messina la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Arti di Primavera, il sogno di Morgan e Valeria”, una serata di musica dal vivo, teatro, live painting, sfilate Spring Vintage Fashion, mostre artigianato e momenti di cultura e danza, organizzata dalla ‘Fondazione Salonia’ e dall’associazione ‘Il sogno di Morgan’ a Villa Melania Cultural Refactory a Pistunina Messina. L’incasso della manifestazione sarà totalmente devoluto in favore di due giovani messinesi Morgan Bertolami e Valeria Licciardelli, affetti da patologie molto invalidanti. Alla conferenza stampa parteciperanno, l’assessore comunale alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, l’assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso e l’assessore comunale agli spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro. Saranno presenti anche l’ideatrice della serata di solidarietà Angela Salonia della Fondazione Salonia, la presentatrice della serata Daniela Conti, la presidente dell’associazione “il sogno di Morgan” Giusy Oliva, uno degli organizzatori l’artista Francesco Bavastrelli, l’artista Carmen Crisafulli, il presidente della Fondazione Salonia l’attore e regista Eros Salonia, i musicisti del trio ‘Mariba & The Jewls’ Maria Barbara Longo, Salvatore Donato e Diego Manualdi e la danzatrice Antonella Gargano.

Morgan Bertolami è un diciottenne messinese con difficoltà psico motorie e tetraplegico. L’associazione che porta il suo nome da anni si occupa delle sue cure e raccoglie dei fondi per comprare a Morgan un esoscheletro, una muscolatura artificiale che gli consentirebbe di stare in piedi. Valeria Licciardelli, ha invece 16 anni ed è affetta da blefarite cronica, malattia che le provoca problemi alla vista per i quali deve fare terapie sperimentali molto costose all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Il futuro di questa ragazzina dipende da queste terapie, perché ancora oggi non esistono cure risolutive. Villa Melania Cultural reFactory è un sito culturale, ricco di storia e tradizioni, in cui è presente una mostra permanente d’arte contemporanea, etnoantropologica e degli antichi mestieri”. La Fondazione Salonia ogni anno si impegna in iniziative sociali e solidali.