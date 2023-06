Messina: a palazzo Zanca la presentazione delle iniziative per i festeggiamenti in onore di S. Antonio

StrettoWeb

Alla presenza del sindaco di Messina, Federico Basile e dell’assessore alla Cultura Vincenzo Caruso, è stato illustrato oggi a palazzo Zanca il calendario delle manifestazioni religiose e civili in onore di S. Antonio di Padova, nell’ambito della “Notte bianca per S. Antonio” e della tradizionale Processione del Carro Trionfale. L’evento, promosso dal rettore della Basilica padre Mario Magro e condiviso dall’Amministrazione comunale, prevede numerose iniziative con il contributo organizzativo dell’assessore Massimo Finocchiaro.

“La Notte bianca per S. Antonio – ha spiegato il sindaco Basile – è un appuntamento solenne ed unico che consente a visitatori, cittadini e turisti di vivere serate di gioia e socializzazione nel segno della fede e della tradizione nel nome del grande Santo taumaturgo. Sono particolarmente legato a questo evento, poiché l’anno scorso è coinciso con la mia proclamazione a sindaco della città di Messina. Fede e religione, ma anche musica, spettacoli, arte, sport, cultura, degustazioni e artigianato caratterizzano queste giornate, favorendo una crescita culturale e sociale per un’ulteriore spinta al rilancio del nostro territorio”.

“Migliaia di persone – ha proseguito l’assessore Caruso – avranno la possibilità di visitare i musei della Basilica di Sant’Antonio, il chiostro della chiesa dello Spirito Santo e della Madonna del Carmine, che fanno parte del ricco patrimonio culturale della nostra Messina. La tradizione fa parte della cultura e dell’identità di una comunità e i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio rappresentano uno dei momenti più importanti vissuti nella nostra città. Si aggiunga inoltre il grande ritorno legato ai turisti che con emotività e trasporto seguono le fasi della Processione e gli eventi ad essa collegati”. Padre Magro, nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi, ha presentato il programma della manifestazione.

Per consentire lo svolgimento della “Notte Bianca per S. Antonio”, prevista dalle ore 20 all’1 di notte, dalle 15 di sabato 17 alle 2 di domenica 18, sarà vietata la sosta sul lato est di via C. Battisti, tra viale Europa e via Camiciotti; su entrambi i lati della via S. Cecilia, tra via Arigò e viale S. Martino; A. Martino, tra piazza Lo Sardo e via S. Cecilia; delle vie Merli e Refugio; delle vie Ghibellina, tra viale Europa e via N. Bixio; Geraci, tra le vie C. Battisti e Centonze; S. Maria del Selciato, tra le vie S. Paolino e A. Martino; L. Manara, tra le vie A. Martino e Ghibellina; Centonze, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Risorgimento, tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Citarella, tra le vie C. Battisti e Ghibellina; ed entrambi i lati della strada adiacente il lato nord della villetta Zaera, nel tratto compreso tra le vie Battisti e Ghibellina. Dalle 8 di sabato 17 alle 24 di domenica 18, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, vigerà anche in piazza Annibale Maria di Francia (prolungamento di via N. Bixio), tra le vie C. Battisti e A. Martino; N. Bixio, tra le vie Ghibellina e C. Battisti. Dalle 8 di sabato 17 alle 24 di domenica 18, sarà vietato il transito veicolare in piazza Annibale di Francia (prolungamento di via N. Bixio), tra le vie C. Battisti e A. Martino; dalle 8 di sabato 17 alle 8 di domenica 18, in tutta l’area di largo Avignone; dalle 15 di sabato 17 alle 24 di domenica 18, in via N. Bixio, nel tratto compreso tra le vie Ghibellina e Battisti; dalle 15 di sabato 17 alle 2 di domenica 18, in via Saffi, nel tratto compreso tra le vie Ghibellina e Battisti; dalle 20.30 di sabato 17 alle 2 di domenica 18, in via Saffi, tra le vie Centonze e Ghibellina; dalle 20.30 di sabato 17 alle 2 di domenica 18 nelle vie C. Battisti, nel tratto compreso tra viale Europa e via Camiciotti; Merli; Refugio; piazza Spirito Santo; Ghibellina, nel tratto compreso tra viale Europa e via N. Bixio; Geraci, tratto compreso tra le vie Centonze e Battisti; S. Cecilia, nel tratto compreso tra via Arigò e viale S. Martino; A. Martino, nel tratto compreso tra via S. Cecilia e piazza Sardo; S. Maria del Selciato, nel tratto compreso tra le vie S. Paolino e A. Martino; L. Manara, nel tratto compreso tra le vie A. Martino e Ghibellina; Centonze, nel tratto compreso tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Risorgimento, nel tratto compreso tra le vie A. Saffi e N. Bixio; Citarella, nel tratto compreso tra le vie C. Battisti e Ghibellina; nella strada adiacente il lato nord della villetta Zaera, nel tratto compreso tra le vie Battisti e Ghibellina; lo svolgimento della manifestazione prevede anche l’utilizzo dell’area pedonale di viale San Martino nel tratto compreso tra via S. Cecilia e piazza Cairoli e dell’area pedonale di piazza Cairoli, con previsione della sospensione del servizio tranviario al fine di consentire, in sicurezza, la stessa manifestazione; dalle ore 20.30 di sabato 17 alle 2 di domenica 18 istituire il senso unico di circolazione in direzione di marcia ovest-est (monte-mare) in via Cernaia (fruibile da tutta l’utenza); il senso unico di circolazione in direzione di marcia sud-nord in via A. Martino, nel tratto compreso tra via S. Maria del Selciato e piazza Lo Sardo, esclusivamente a servizio delle Forze dell’Ordine (come la Caserma “Calipari”) e di eventuali veicoli di pronto soccorso ed in servizio di emergenza. Domenica 18, alle ore 19, prenderà il via la solenne Processione del Carro Trionfale, che da via Ghibellina, Santuario di Sant’Antonio, si snoderà attraverso le vie S. Cecilia, C. Battisti, T. Cannizzaro, piazza Cairoli, viale San Martino (carreggiata ovest) e via S. Cecilia con rientro al Santuario.

Istituire, dalle ore 15 alle 24 di domenica 18, il divieto di sosta con zona rimozione coatta, in entrambi i lati delle vie S. Cecilia, nel tratto compreso tra via Arigò e viale S. Martino; Ghibellina, nel tratto compreso tra le vie Geraci e N. Bixio; lato est di via C. Battisti, nel tratto compreso tra le vie Geraci e Cannizzaro; lato sud di via Cannizzaro, nel tratto compreso tra via Battisti e piazza Cairoli; entrambi i lati di via A. Martino, nel tratto compreso tra piazza Lo Sardo e via S. Cecilia; via A. Saffi, nel tratto compreso tra le vie Centonze e Battisti; istituire, dalle 18 alle 24 di domenica, e comunque su disposizione delle Forze dell’Ordine preposte allo specifico servizio, il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade: via S. Cecilia, nel tratto compreso tra le vie Arigò e Battisti; via Battisti, nel tratto compreso tra le vie Geraci e Cannizzaro, provvedendo ad interdire l’accesso agli autobus alla corsia ovest della stessa via Battisti (direzione di marcia nord-sud) in corrispondenza dell’intersezione con via Cannizzaro ed istituendo la direzione obbligatoria a sinistra nella corsia ovest della via Battisti (direzione di marcia nord-sud) ad intersezione con via Maddalena, con collocazione di transenna; via A. Martino, nel tratto compreso tra le vie Manara e S. Cecilia; via Geraci, semicarreggiata in direzione di marcia valle-monte, nel tratto compreso tra le vie Centonze e Battisti; via Saffi, nel tratto compreso tra le vie Centonze e Battisti; via N. Bixio, nel tratto compreso tra le vie Ghibellina e A. Martino; via Ghibellina, nel tratto compreso tra le vie Geraci e N. Bixio; via Centonze, nel tratto compreso tra le vie Saffi e Bixio; via Risorgimento, nel tratto compreso tra le vie Saffi e N. Bixio; istituire, dalle 19 alle 21.30 e comunque sino al passaggio della coda della processione, il divieto di transito veicolare, lungo tutti gli altri tratti di strada che costituiscono il percorso della processione (via C. Battisti tratto compreso tra le vie S. Cecilia e Cannizzaro, via Cannizzaro, tratto compreso tra via Battisti e piazza Cairoli, via S. Cecilia tratto compreso tra viale S. Martino e via Battisti; in tutti i tratti terminale delle strade che si immettono nel suddetto percorso della processione; all’interno dell’area circoscritta dal perimetro percorso dalla processione. Al fine di garantire lo svolgimento, in sicurezza, della suddetta manifestazione, è prevista la collocazione di barriere antisfondamento con il posizionamento di veicoli sia sabato 17 che domenica 18.