Messina: a Giampilieri i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si svolgeranno anche quest’anno i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie nell’antico borgo di Giampilieri. Diversi gli appuntamenti religiosi e ricreativi in programma. Si parte da Venerdì 23 Giugno con la novena in Chiesa Madre alle 18:00 a cui seguirà la Santa Messa fino a Sabato 1 Luglio. Domenica 25 Giugno alle 19:30, al termine della celebrazione Eucaristica Domenicale delle 18:30, il simulacro della Madonna delle Grazie verrà portato in Processione fino al Santuario che sovrasta la collina dinanzi al paese. Alle 21:30 si svolgerà in piazza Chiesa il concerto a cura della “Banda Brigata Aosta” che aprirà ufficialmente la settimana di festeggiamenti. Tanti gli appuntamenti in programma nelle serate che precedono la festa. Martedì 27 Giugno dalle 18:00 alle 22:00 nel campo di calcetto parrocchiale “Mons. Di Blasi” ci sarà animazione e gonfiabili per i più piccoli. Mercoledì 28 e Giovedì 29 alle 21:00 nella piazza della Chiesa ci saranno 2 spettacoli i cui protagonisti saranno abitanti del paese che si sono messi in gioco.

Il 28 si svolgerà lo spettacolo “precisu e bullatu show”, spettacolo di imitazioni canore. Il 29 una commedia dialettale. Si conclude il 30 con una serata di festa in attesa della grande festa in onore della Madonna, a partire dalle 20:00 in piazza Chiesa ci sarà musica, street food e intrattenimento con gli showman messinesi Marco Iorio e Danny Napoli. L’evento sarà curato dall’associazione Giampilieri 2.0. Sabato 1 e Domenica 2 Luglio i giorni “clou” con la tradizionale e sentita festa della Madonna delle Grazie che farà giungere nel piccolo paese centinaia di fedeli e devoti. Sabato dopo la Celebrazione Eucaristica delle 18:30 in Chiesa Madre si andrà nuovamente al Santuario per poi vivere il momento più suggestivo alle 20:45 con la “discesa” del simulacro della Madonna dal Santuario alla Chiesa madre attraverso la scalinata.

All’arrivo della Processione in paese ci sarà uno spettacolo pirotecnico. Domenica 2 Luglio alle 11:00 e 18:30 verranno celebrate solennemente le Sante Messe in Chiesa Madre. Alle 19:30 avrà inizio la solenne Processione della Madonna delle Grazie per le vie del paese che si concluderà con il rientro in Chiesa Madre, il suggestivo canto dell’Ave Maria e la benedizione. A concludere i festeggiamenti sarà uno spettacolo pirotecnico alla 24:00.