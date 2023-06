Messi ha scelto, niente Barcellona: da Parigi all’America, va all’Inter Miami

StrettoWeb

Leo Messi alla fine ha scelto: va all’Inter Miami. Il fuoriclasse argentino, fresco campione del mondo con la sua nazionale, sembrava vicino a un ritorno al Barcellona già prima che venisse ufficializzata la sua separazione dal Paris Saint Germain, annunciata qualche giorno fa. Alla fine, però, niente Catalogna: la Pulce ha scelto l’America, ha scelto la società di David Beckham.

Perché ha scelto l’Inter Miami

“Ho deciso che andrò a Miami. Non ho ancora raggiunto un’intesa al 100%, mancano pochi dettagli: il mio cammino proseguirà lì”, l’annuncio dell’argentino. “Dopo aver vinto i Mondiali e dopo la mancata possibilità di tornare a Barcellona, è arrivato il momento di andare negli Stati Uniti per vivere il calcio in un altro modo e per godermi di più la quotidianità. Ovviamente, sempre con la stessa responsabilità e con il desiderio di giocare bene e di fare le cose nel modo giusto”, aggiunge a Mundo Deportivo e Sport.

Perché Messi non è andato al Barcellona

“La verità è che ovviamente lo volevo davvero, sarei stato molto entusiasta di poter tornare, ma, d’altra parte, dopo aver vissuto quello che ho vissuto e l’uscita che ho avuto, non volevo essere di nuovo nella stessa situazione: aspettare di vedere cosa sarebbe successo e lasciare il mio futuro nelle mani di qualcun altro, per così dire. Volevo prendere la mia decisione, pensando a me stesso, alla mia famiglia”, rivela ancora.