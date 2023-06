Mes: Salvini, ‘quando arriverà in aula ci saremo’

StrettoWeb

Roma, 22 giu (Adnkronos) – “Quando arriverà la discussione in aula ci saremo”. Lo ha detto Matteo Salvini, a Porta a Porta, a proposito dell’assenza di maggioranza e governo in commissione alla Camera al momento dell’approvazione della riforma del Mes.

“Arriverà in Parlamento. Il Pd è a favore, tutti gli altri mi sembrano contrari”, ha spiegato il leader della Lega.