Mes: Renzi, ‘che fanno? E’ primo nodo vero per governo’**

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Meloni fa saltare per 5 giorni il Cdm per motivi personali… la verità è che non erano d’accordo sul Mes, il resto è fuffa. Che fanno sul Mes? Cambiano idea e perdono la faccia o mantengono la stessa idea e perdono ancoraggio in Ue? E’ la prima volta che il governo ha un nodo vero”. Così Matteo Renzi a Metropolis, web talk del gruppo Gedi. “Devono chiarirsi tra di loro e questi 5 giorni di rinvio credo siano abbastanza inusuali nella storia della politica italiana”.

“Tu hai una posizione storicamente contro il Mes di Salvini e della Meloni e contemporamente tu hai il ministro dell’Economia che invece va fatto e non è un giudizio tecnico ma politico”.