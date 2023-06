La meravigliosa Enchantment of the Seas attraversa lo Stretto di Messina

StrettoWeb

Navigando nel Mediterraneo occidentale e orientale, gli itinerari di Enchantment includono visite a destinazioni in Grecia, Italia, Turchia, Croazia, Montenegro, Slovenia, Francia e Spagna. La nave di crociera offre sette notti nel Mediterraneo.

La meravigliosa Enchantment of the Seas ha attraversato poco fa lo Stretto di Messina attirando l’attenzione da Reggio Calabria e da Messina. Uno spettacolo straordinario che non è rovinato dal fumo degli incendi in Canada, che ha raggiunto proprio oggi il Sud Italia dopo aver attraversato l’oceano Atlantico spinto dal Jet Stream. Uno scenario insolito che sta determinando in queste ore una foschia molto particolare in riva allo Stretto.

La Enchantment of the Seas è una nave da crociera di classe Vision gestita da Royal Caribbean International (RCI).

Nel 2005, l’incanto dei mari è stato rivisto . Parte della revisione includeva l’allungamento della nave tagliandola in due al centro e aggiungendo una sezione lunga 73 piedi (22 m). La Enchantment of the Seas è entrata in bacino di carenaggio presso i cantieri navali Keppel Verolme di Rotterdam il 15 maggio 2005. La sezione di estensione del corpo centrale è stata costruita in anticipo presso Aker Finnyards, consentendo di completare la costruzione in breve tempo, più di un mese.

Nel settembre 2017, Enchantment of the Seas ha evacuato i dipendenti dell’azienda e le loro famiglie da Miami quando erano in pericolo a causa dell’uragano Irma.