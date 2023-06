Maturità: Valditara ‘in bocca al lupo a studenti, affrontate esame senza timori e con serenità’

StrettoWeb

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – ?In bocca al lupo a tutti i ragazzi che, da domani, affronteranno la Maturità. Un vero esame di ?maturità?. Un consiglio: affrontatelo senza timori e con serenità?. Così il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Iniziano per oltre 500mila studenti, gli esami di Stato della Scuola secondaria di II grado per l?anno scolastico 2022/2023. Ieri, riferisce una nota del Mim, si sono insediate le commissioni per la prima riunione plenaria: sono 14.000, per un totale di 27.895 classi. Oggi il ministero, per la prima volta, ha dato il via alla parte ministeriale della seconda prova per gli Istituti professionali di nuovo ordinamento pubblicando, alle 8.30, la chiave per aprire il plico messo a disposizione delle commissioni. In questi indirizzi l?elaborazione delle tracce del secondo scritto sarà effettuata dai docenti degli insegnamenti che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Sulla base delle indicazioni contenute nella ?cornice nazionale generale di riferimento?, le commissioni elaboreranno quindi tre proposte. Fra queste sarà sorteggiata la traccia che sarà svolta dai candidati il giorno del secondo scritto.

Domani, mercoledì 21 giugno, è in calendario la prima prova, quella di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Alle 8.30 il ministero comunicherà la chiave per l?apertura del plico telematico. La chiave sarà disponibile sul sito del Mim. Giovedì sarà la volta della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Anche in questo caso sarà pubblicata, alle 8.30, la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce. È previsto, infine, un colloquio, che ha l?obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti. Nello svolgimento dell?Esame, la commissione terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. La prova orale verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera e riguarderà pure l?educazione civica. Per gli studenti che quest?anno affrontano la Maturità nei comuni delle aree alluvionate dell?Emilia-Romagna, le prove d?Esame saranno sostituite da un colloquio interdisciplinare.

Il ministero ha realizzato una pagina informativa sugli esami consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola, con news, approfondimenti, domande e risposte. Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti nei giorni dell?Esame sui canali social del Mim attraverso gli hashtag #Maturità2023 e #EsamiDiStato2023.