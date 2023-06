Maturità 2023, ecco le tracce della prima prova d’italiano

StrettoWeb

Prima prova per i maturandi dell’anno scolastico 2022/2023. Alle 8:30 in punto, le commissioni hanno aperto la busta contenente le tracce per l’elaborato di italiano: tre tipologie, sette tematiche tra cui scegliere e sei ore per redigere l’elaborato. Ecco le tracce a disposizione degli oltre 500mila studenti impegnati negli esami.

Per la tipologia A abbiamo, per la prosa, Alberto Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti” e per la poesia Salvatore Quasimodo con “Alla nuova luna”.

Per la tipologia B invece, la scelta è tra Federico Chabod, “L’idea di Nazione” per il tema storico-politico, Piero Angela con “Dieci cose che ho imparato” per l’ambito tecnico-scientifico e per il campo artistico-letterario una donna, Oriana Fallaci con “Intervista con la storia”.

Per la tipologia C infine, due temi di attualità: “Lettera aperta al Ministro Bianchi sull’esame di Maturità” che fa riferimento a una missiva del 2021, inviata all’ex Ministro dell’Istruzione, per reintrodurre le prove scritte proprio all’esame e l’articolo di Marco Belpoliti, “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”, pubblicato su “Repubblica”.