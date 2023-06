Maturità 2023: oggi prevista la seconda prova, caratterizzante per ogni indirizzo scolastico

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nuova giornata, nuovo esame: dopo l’elaborato di italiano, dove la stragrande maggioranza degli studenti ha scelto la traccia incentrata su Whatsapp, è arrivato il momento della seconda prova, caratterizzante per ogni indirizzo scolastico. Oggi, i maturandi avranno a disposizione 6 oppure 8 ore, in base alla prova che dovranno affrontare. Le materie oggetto di esame sono già state scelte e comunicate a gennaio, pertanto nessuna sorpresa sulla quale scervellarsi.

Tra le più conosciute abbiamo: la versione di latino per il liceo classico; problema di matematica per lo scientifico; economia aziendale per gli istituti tecnici ad indirizzo economico. Abbiamo poi lingua straniera per i licei linguistici; progetto multimediale (della durata di 8 ore) per gli studenti di grafica; per gli istituti alberghieri la prova verterà invece su scienze e cultura dell’alimentazione, mentre per i liceo artistici l’elaborato sarà più complesso: gli studenti avranno la possibilità di lavorare ad un proprio progetto per ben tre giorni, 6 ore al giorno. Come sempre ragazzi, armatevi di pazienza, entusiasmo e buona seconda prova!