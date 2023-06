Maturità 2023, il messaggio di Valditara agli studenti: “siate consapevoli della bellezza che avete dentro”

StrettoWeb

La maturità è ormai alle porte: tra poco scatterà la famosa “notte prima degli esami” piena di pensieri, interrogativi o, per esorcizzare la paura, anche di qualche risata. Dopo il nostro personale augurio ai maturandi che domani si troveranno ad affrontare la prima prova, ecco che arriva quello più “istituzionale” (ma anche molto umano) del Ministro dell’Istruzione Valditara. Oltre 4 minuti di video per incoraggiare i ragazzi ad affrontare l’esame con entusiasmo e serenità, perchè saranno tanti gli esami che dovranno affrontare nella vota. E Valditara vuole che i nostri ragazzi ci arrivino pronti, col sorriso sulle labbra ma responsabili, sicuri di quello che sanno e di cosa possono diventare.

“Vorrei sfatare un pregiudizio” afferma il ministro nel videomessaggio: “si dice che i ragazzi oggi siano tutti fragili, si parla di bullismo come di un tema che sembra caratterizzare la maggior parte dei giovani. Invece io ho incontrato ragazzi maturi, pieni di voglia di farcela. Ho incontrato ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia o che sono stati bocciati più volte, ma si sono riscattati e io ho detto loro: siete il mio orgoglio. E allora ricordatevi quello che avete dentro di voi, sappiate valorizzare la vostra ricchezza perché voi valete tanto“.

Infine, ma non meno importante, Valditara ringrazia tutti coloro che hanno aiutato i maturandi ad arrivare fino agli esami: “ai vostri insegnanti, ai dirigenti scolastici e al personale della scuola per il loro senso di dedizione. Ho detto una volta che gli insegnanti coltivano in sé il senso della missione. Cosa c’è di più bello che dare un futuro ad un giovane?“. E poi conclude: “Voglio ringraziare anche voi ragazzi, per tutto quello che avete fatto in questi anni e per tutto quello che fare a partire da domani”.