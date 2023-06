Maturità 2023, domani il via con la prova di italiano: il toto-scommesse sulle possibili tracce

StrettoWeb

L’esame di Maturità è ormai alle porte: 536mila studenti in tutta Italia si preparano ad affrontare la prima prova, uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Inizia quindi il conto alla rovescia, con il toto-scommesse sulle tracce del famigerato tema di italiano. Attualità, letteratura, ma anche argomenti scientifici. Vediamo insieme i topic più papabili per questa maturità 2023.

Importante è ricordare lo schema, per puntare gli orologi e partire già preparati: alle 8:30, armati di vocabolario, gli studenti saranno chini sui banchi per dare sfoggio alle loro abilità, sempre secondo le tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione a maggio. La prova, ricordiamolo, dura sei ore, ma i ragazzi possono già cominciare a consegnare gli elaborati alla commissione dopo la terza ora. Il tema di italiano si divide quindi in tre tipologie per un totale di 7 tracce.

La prima macroarea, tipologia A, è quella più classica: 2 tracce di letteratura, una di poesia e una di prosa con analisi del testo. Spuntano quindi nomi conosciuti, a ridosso di importanti anniversari: per la prosa il più gettonato sembra essere Gabriele D’Annunzio, ma non dimentichiamo il 150esimo della morte di Alessandro Manzoni e i 100 anni dalla pubblicazione de “La coscienza di Zeno” che porta Italo Svevo in pole position. Sul fronte poesia invece, il più “atteso” sembrerebbe Giuseppe Ungaretti, seguito da Eugenio Montale e, per ultimo, da Giovanni Pascoli.

La seconda tipologia invece, denominata B, prevede tre tracce di testo argomentativo. I maturandi si aspettano di tutto, ma a farla da padrona sono “La riforma Gentile e il diritto allo studio” che compie anch’essa 100 anni, i “70 anni dalla scoperta del DNA” che potrebbe dare sfogo alla vena scientifica delle giovani menti e, nell’ambito dell’arte, la prova sul “Guernica” di Picasso, opera realizzata ben 50 anni fa.

E se parliamo di guerre, allora largo spazio sull’argomento nella tipologia C, che prevede 2 temi di attualità. Il primo posto sicuramente va al conflitto russo-ucraino, seguito poi dalla traccia ambientale, incentrata sul tema dell’inquinamento dei mari e, per i più audaci, la prova sull’Intelligenza Artificiale. Le tracce, ricordiamolo, sono solo delle ipotesi basate sui temi “caldi” di quest’anno e, forse, su un pizzico di speranza da parte degli studenti. Scommesse a parte, siamo certi che i nostri ragazzi faranno un buon lavoro. E ricordate che la creatività, se dosata in modo giusto, ripaga sempre.