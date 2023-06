La “mattanza” dei trattori: 36enne cosentino muore schiacciato da un mezzo agricolo

StrettoWeb

Una vera e propria mattanza: quotidianamente si stanno veroficando incidenti, per la maggior parte fatali, a bordo di un trattore nella regione calabrese. È la terza vittima in tre giorni, dopo l’assurda morte di un 14enne nel regginoe di un altro uomo nel crotonese. L’incidente di oggi è avvenuto a Laino Borgo, comune della provincia di Cosenza. Christian De Franco, 36 anni si trovava sul proprio mezzo agricolo quando, secondo i primi aggiornamenti, avrebbe perso il controllo della guida in una curva: l’uomo quindi è sobbalzato fuori dell’abitacolo mentre il pesante messo gli è caduto addosso, uccidendolo. Sul posto presenti le forze dell’ordine per capire l’esatta dinamica dell’incidente.