La mattanza continua: il trattore si ribalta, 50enne del cosentino muore schiacciato

L’ennesimo incidente che si aggiunge alla lunga lista di vittime di questa settimana: ieri sera, ad Acri in provincia di Cosenza, in località Montagnola, un uomo di 50 anni ha perso la vita schiacciato dal trattore che si è ribaltato Sul posto sono giunti i soccorsi ma ogni tentativo di salvarlo è risultato vano: la vittima è morta sul colpo. Sul luogo presenti anche le forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Ieri sera, sempre nella zona del cosentino, un altro uomo di 36 anni, è morto secondo le stesse modalità. Una catastrofe senza fine.