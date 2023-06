Maternità surrogata: Gpa accende scambio social in Terzo Polo, Scalfarotto vs Carfagna

StrettoWeb

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Potremmo avere una linea un po’ più riformista?”. Ivan Scalfarotto risponde via twitter a Mara Carfagna. Il tema ad accendere lo scambio via social nel Terzo Polo è la maternità surrogata. Scrive Mara Carfagna di Azione: “Prima del desiderio di un adulto di diventare genitore c’è il diritto del bambino di non essere separato dalla madre che l’ha tenuto in grembo per 9 mesi e di conoscere la verità sulla sua origine. Per questo sono contraria alla maternità surrogata”.

Ribatte Ivan Scalfarotto di Iv: “Quindi, Mara, alla donna che decide di non riconoscere il bambino che ha partorito, diciamo che non è più possibile? Non potremmo su questo tema avere una linea un po? più problematica, un po? meno tagliata con l?accetta un po? più riformista in una parola?”. La collega renziana Elena Bonetti ha invece annunciato, sempre via social, di condividere l’appello della Rete No Gpa.