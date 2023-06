Al MArRC il rapporto tra musica e cervello umano. E per il Direttore Malacrino è già tempo di ricordi

StrettoWeb

Si è svolto questa mattina, sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’incontro scientifico “Le azioni ed i movimenti espressivi nel rito nell’ arte e nella malattia. Una visione contaminata dell’attività del cervello umano”. Si è parlato di emotività e movimento che si coniugano nel rapporto cervello e musica, o danza.

A margine dell’evento è intervenuto il Prof. Umberto Aguglia, Neurologo già ordinario dell’Università Magna Grecia di Catanzaro e organizzatore dell’evento odierno: “siamo qui per studiare come sia possibile tradurre l’emotività in movimento – ha detto a StrettoWeb – Lo diamo per scontato, ma può assumere connotazioni singolari, non solo quando si coniuga il movimento con la musica e la danza, ma anche quando questa attività motoria esprime l’emotività nei riti religiosi e ancora in alcune malattie. E’ curioso constatare come le une somiglino alle altre”.

Incontro scientifico al Museo di Reggio, le parole del Il prof. Aguglia

Altro intervento è quello del Direttore del Museo, Carmelo Malacrino, a qualche mese dal suo addio. “Quello di oggi è un incontro scientifico e divulgativo che si inserisce e arricchisce il programma del Museo per celebrare la Festa della Musica. Un mio saluto? E’ ancora presto per salutarci, avrò ancora il piacere e l’onore di essere qui al Museo sicuramente fino a tutto settembre. Abbiamo ancora una ricca estate. Se ho qualche ricordo? Uno dei più forti è stato sicuramente l’apertura del Museo il 30 aprile del 2016, inizio vero di questa grande avventura”.

