nonabusiamodelmare: l’iniziativa Arpacal per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente

“In questa particolare giornata, sento il dovere morale di rivolgere un caro pensiero, a tutti i Cittadini residenti, nel territorio, dichiarato Sito di Interesse Nazionale (SIN), di Crotone, Cassano – Cerchiara.Vi assicuro che dedicherò le migliori energie psicofisiche per non far mai venire meno il mio doveroso impegno morale e istituzionale, quale Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, per migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti esposti ai rischi per la salute, conseguenti alla accertata e dichiarata grave contaminazione ambientale delle aree interessate”. #nonabusiamodelmare – questo è l’hasthag scelto da Arpacal per partecipare attivamente alla Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra oggi, 5 Giugno.

Il World Enviroment Day è un evento internazionale che unisce i Paesi della Terra nello sforzo di preservare l’ecosistema naturale; è stato istituito dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1972, a memoria della Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano. Il 2023 ha come tema principale “Una Sola Terra”; all’interno di questo macro obiettivo l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Calabria ha deciso di focalizzare l’attenzione sul tema della riduzione dell’inquinamento da plastica nell’ambito della campagna #BeatPlasticPollution al fine di sensibilizzare cittadini e decision maker verso azioni concrete di riduzione di questo tipo di inquinamento.

“A nostro giudizio, questo tema ha un’importanza fondamentale per il futuro di tutti noi e delle generazioni future. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente apre le porte agli Istituti Scolastici di primo e secondo grado mettendo a disposizione, per tutto il 2023, i propri laboratori ambientali, la piattaforma formativa di educazione ambientale, il proprio Centro Funzionale Multirischi e proponendo tutte le altre attività di sensibilizzazione come le giornate tematiche di incontri, gli studi, le ricerche sul campo in tematiche ambientali (come quelle legate al radon, alla tutela della qualità e salubrità dell’aria o alla balneazione)”.

“E proprio dal mare e dal suo inquinamento da plastica che si intende ripartire grazie ai progetti “Non Abusiamo del Mare” (NADM) e “SIC-Carlit” e delle numerose attività messe in campo dai Centri e dai Laboratori Ambientali. Conoscere Arpa Calabria, visitarla, entrare nel vivo del lavoro che ogni giorno è svolto, con tanta passione, contro l’inquinamento è un modo per comprendere la realtà ambientale calabrese, straordinariamente bella e ricca di diversi e incredibili habitat naturali delle aree marine protette, veri e propri paesaggi subacquei”.

Il progetto SIC- CARLIT

“Abbiamo l’obbligo di difendere le coste e il mare della Calabria, i circa 800 km in cui sono presenti quattordici Siti di Importanza Comunitaria (SIC) marini e cinque Siti SIC Costieri. Con queste finalità è nato il progetto SIC- CARLIT “I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Marini della Calabria” – un programma di monitoraggio degli habitat e delle specie marine all’interno dei SIC ai sensi della Direttiva Habitat. Curato da Arpacal, attraverso il Centro Regionale di Strategia Marina, il progetto è stato realizzato con fondi POR 2014/20. Sono state utilizzate tecniche innovative di acquisizione dei dati e, per le attività di divulgazione, sono state acquisite immagini 3D dei fondali per studiare, tutelare e valorizzare il patrimonio di biodiversità marina della Calabria”.

La stella marina digitale “Claudia”

Nell’ambito del progetto è stata realizzata “Claudia”, innovativa stella marina digitale e strumento di divulgazione della conoscenza ambientale. Claudia è un plastico di 3.5 mt di raggio che riproduce in scala una Echinaster sepositus (nome scientifico della comune stella marina che popola i fondali del Mediterraneo) dotata di un sistema parlante. A corredo, negli incavi delle cinque braccia, sono posizionati cinque visori 3D che permettono di immergersi in una realtà sottomarina tridimensionale visitando specifiche aree dei 14 SIC marini e scoprendo le incredibili distese di Posidonia oceanica. La suggestiva visione dei fondali, accompagnata da una voce narrante che ne descrive i contenuti, permette di interagire, attraverso l’uso di controller, negli spostamenti come se si fosse realmente in una immersione subacquea.

Il progetto NADM

Il progetto NADM – avviato da Arpacal e finanziato dalla Regione Calabria con fondi comunitari – è il progetto realizzato in partenariato con la Capitaneria di Porto Guardia Costiera Crotone e l’ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Crotone che ha coinvolto la popolazione studentesca di quindici Comuni della Provincia di Crotone. Attivato grazie alla collaborazione tra il Centro Regionale Sistemi di Gestione Integrati Qualità e Ambiente ed il Centro Regionale Strategia Marina, ha visto il coinvolgimento del personale Arpacal delle sedi di Cosenza, Crotone e Catanzaro e di 7 Istituti superiori. Attualmente, all’interno del progetto, è possibile assistere alla proiezione di video ad elevato contenuto tecnico-scientifico, che mirano a diffondere la cultura del consumo responsabile e delle strategie di sviluppo sostenibile e di tutela degli splendidi habitat naturali oltre ad interagire con il personale Arpacal che di volta in volta partecipa alle “lezioni d’ambiente”.

Inoltre è stato realizzato anche il percorso didattico NADM che comprende due documentari e alcune video-lezioni sulla tematiche del progetto e sulla diffusione di corretti comportamenti a tutela dell’ambiente, che tutti possiamo mettere in pratica quotidianamente e senza grandi sforzi. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente il Gruppo EAS di Arpacal intende offrire agli Istituti scolastici di primo e secondo grado della Regione Calabria percorsi didattici strutturati: Corso on line di “Educazione Ambientale”, visite guidate presso i Centri ed i Laboratori Ambientali, fruizione di “Claudia” con i suoi filmati in 3D e accordi per lo svolgimento di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PTCO)”.

In particolare il Corso di “Educazione Ambientale – Non abusiamo del Mare” (9 video lezioni in e-learning per singoli e/o gruppo), a cui associare anche eventuali attività in presenza o visite didattiche, da concordare con le singole istituzioni scolastiche, fornisce ai docenti uno strumento utilissimo per affrontare in classe il tema della salvaguardia dell’ambiente sollecitando i ragazzi ad adottare comportamenti virtuosi: piccole azioni quotidiane per tutelare l’ambiente in cui vivono. I docenti potranno fruire di un sistema innovativo per promuovere l’apprendimento attivo grazie alla multimedialità ed interattività della piattaforma LMS di Arpacal: una risorsa perfetta per insegnare ai giovani come vivere in maniera sostenibile e in armonia con la natura.