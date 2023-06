Marco, Mara e il matrimonio nello Stretto: il VIDEO dello scambio delle fedi in mezzo al mare

StrettoWeb

Un matrimonio alternativo e speciale in un luogo simbolico e affascinante: lo Stretto di Messina. Questa mattina, nel corso di una delle giornate della Traversata dello Stretto organizzate da Swimming Travel, Marco e Mara si sono sposati nelle acque che dividono Reggio Calabria e Messina. Lui ha 60 anni, lei 54 e sono una coppia di Bracciano che ha deciso di coronare il proprio sogno d’amore in modo unico.

Dal video in evidenza si può vedere l’esatto momento in cui i due, felici e sorridenti, si scambiano le fedi sotto le indicazioni di chi sta celebrando il lieto gesto. Non resta a questo punto che augurare a Marco e Mara un felice prosieguo di vita insieme, magari con l’acqua e il mare limpido ad accompagnare sempre le loro giornate.