Maltratta i genitori per soldi, in manette un giovane del cosentino

Estorsione ai danni dei genitori: è questa l’accusa mossa a un giovane di Paludi, un piccolo comune in provincia di Cosenza, finito in manette a seguito di attività investigativa. Sono stati i Carabinieri di Cariati, sotto il coordinamento del gruppo territoriale di Corigliano-Rossano, a portare all’epilogo della triste vicenda. Il giovane, secondo quanto emerso, utilizzava metodi violenti e minacce per estorcere ingenti somme di denaro ai genitori. Un clima di estrema tensione, che ha costretto i coniugati a sottostare alle volontà del figlio per paura di ulteriori ripercussioni. Fino ad arrivare al punto di non ritorno: dopo aver raccolto sufficienti prove e testimonianze, i militari hanno quindi bloccato e arrestato il colpevole, ora detenuto in carcere in attesa del processo. Una violenza subdola e psicologica che, finalmente, pare sia finita con enorme sollievo da parte della famiglia.