Maltempo: Bonaccini, ‘servono risorse, credo in lavoro comune tra istituzioni’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Noi abbiamo adesso una necessità impellente, quella di tenere insieme emergenza e ricostruzione. Tre cose: 100% di rimborsi a famiglie e imprese e Meloni oggi ha preso impegno. E poi le infrastrutture. E infine tenere insieme emergenza e ricostruzione perchè bisogna che entro ottobre ridisegniamo argini, fiumi e teniamo controllate le frane perchè non vorrei che in autunno un evento ordinario diventi straordinario. Noi abbiamo bisogno di risorse. Io credo molto nel lavoro comune delle istituzioni perchè quando sei in un’istituzione rappresenti tutti, anche quelli che non ti voteranno mai”. Così Stefano Bonaccini a Tg2 Post.