Maltempo: Bonaccini, ‘per agricoltura rischio conto salatissimo, governo intervenga’

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “L?agricoltura è il settore più drammaticamente colpito dall?alluvione che si è abbattuta sull?Emilia Romagna. E c?è il rischio di pagare un conto salatissimo se non si interviene subito. Per questo al Governo chiediamo risorse e una tregua fiscale per dare sollievo a famiglie e imprese”. Così il presidente dell?Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo al decimo congresso nazionale di Aic, Associazione italiana coltivatori, dove ha ricordato come “la stima provvisoria per le colture romagnole è di circa 1,1 miliardi, all?interno di una ricognizione di quasi 9 miliardi di danni causati dall?alluvione?.

“Rispetto all?export il comparto agricolo alimentare dell?Emilia Romagna vale 9 miliardi: se si ferma la locomotiva d?Italia, si ferma l’Italia?, ha aggiunto Bonaccini, che si è poi rivolto alla platea di piccoli e medi coltivatori: ?Dobbiamo stare a fianco dei nostri imprenditori agricoli perché il loro è uno dei settori più importanti del Made in Italy. Sono disposto a incontrarvi al più presto?.

Quindi l?appello del presidente dell?Emilia Romagna e del Pd: ?Ci auguriamo che venga promossa al più presto una legge nazionale contro il consumo di suolo, come quella che abbiamo fatto in Emilia Romagna. E attendiamo i Fondi di sviluppo e coesione che nella scorsa legislatura abbiamo messo a disposizione dei Comuni per la rigenerazione urbana?.