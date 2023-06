Non solo malasanità: al via i lavori di ammodernamento del Pronto Soccorso di Cosenza

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Malasanità, a volte: l’ospedale di Cosenza, nonostante il ranking nella classifica dei presidi di Italia molto basso, ha avviato lavori di riqualificazione per il Pronto Soccorso, in un’ottica di miglioramento. “I lavori di ammodernamento partiranno il 5 luglio. Il problema era garantire le prestazioni nonostante i lavori e abbiamo riorganizzato gli spazi, spostando alcuni reparti in modo tale da far proseguire le attività senza creare particolari disagi”. Lo ha detto il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar.

“La consegna dell’area di cantiere avverrà la prima settimana di luglio, ma i lavori non fermano il servizio di Urgenza/Emergenza. Circa un milione di euro e 300 giorni di lavoro per restituire ai cittadini un Pronto soccorso che sarà più efficiente, con spazi maggiori e nuovi ambulatori“. Tra le migliorie che verranno apportate, ci saranno tre postazioni di triage, una sala di biocontenimento, una nuova sala Tac e radiologia polifunzionale. Gli ambulatori invece, saranno sei con l’aggiunta di settori per pazienti fragili, ortopedia e sala gesso.

“Al termine dei lavori – prosegue De Salazar – l’ospedale di Cosenza avrà finalmente un Pronto soccorso moderno, migliorato negli spazi, nella gestione e nell’ottimizzazione delle attività. Permane il problema della carenza dei medici, ma pubblichiamo costantemente avvisi pubblici per garantirci più personale. L’accordo con l’Unical sta dando già buoni risultati e lavoreremo per migliorare ulteriormente. Stiamo costruendo e siamo certo che a breve si vedranno i risultati. L’ottimizzazione si ripercuoterà anche sul bilancio dell’Azienda che a breve entrerà in piano di rientro per riportare in pareggio i conti senza abbassare il livello delle cure”.