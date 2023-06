Malasanità: Ginecologia-Ostetricia rischia la chiusura a Corigliano-Rossano, l’appello del sindaco

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Era l’8 giugno quando sottolineavo il perdurare di situazioni critiche all’interno dello Spoke Corigliano-Rossano, ed in particolare nei reparti di Ginecologia-Ostetricia e di Pneumologia. Tali criticità continuavano a pervenire alla mia attenzione da parte di pazienti e di personale medico e con garbo ho richiamato pubblicamente l’attenzione dei vertici sanitari sulla questione, tenendo conto che si tratta di reparti non solo fondamentali, ma anche produttivi“. Lo dichiara il Sindaco Flavio Stasi

“Le notizie che circolano in queste ore rivelano che, passate due settimane, tale richiamo non è stato evidentemente sufficiente. Al contrario temo si stia continuando a sottovalutare le problematiche e le criticità dello Spoke più importante della Provincia, che meriterebbe – per posizione e demografia – le attenzioni di Hub ma che invece continua ad essere preda di carenza di medici ed isterici spostamenti del personale che continuano ad indebolire, evidentemente, i servizi”.

“Se la sospensione dei ricoveri presso il reparto di Ginecologia-Ostetricia non dovesse essere concretamente smentita nelle prossime ore, con atti concreti, sarà necessario richiamare la cittadinanza per una iniziativa pubblica che rivendichi la necessaria attenzione per le strutture sanitarie della città. Per altro parliamo di reparti pressi i quali la serenità dei pazienti è un fattore determinante e che, a causa della poca attenzione, invece rischiano di diventare caotiche stazioni di trasferimento”.

“È evidente come, a questo punto, sia necessario l’intervento del Commissario Straordinario Occhiuto, non tanto e non solo per la necessaria riattivazione immediata dei servizi, ma anche per garantire allo Spoke – che serve un comprensorio immenso e popoloso – la funzionalità e la serenità che merita”, conclude.