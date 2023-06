Malasanità cosentina: posti a rischio al nosocomio di Paola, per Di Natale “situazione inaccettabile”

StrettoWeb

“Le notizie che circolano, in queste ore, secondo cui sarebbe

stato licenziato lo spostamento dei 20 posti, della chirurgia

dell’Ospedale di Paola, ha dell’incredibile. Una tale riorganizzazione non fa altro che ledere il diritto a curarsi

di un intero e vasto territorio come quello del basso Tirreno cosentino, non solo di Paola”. Graziano Di Natale, ex consigliere regionale, non si

ferma e torna a bomba in difesa del nosocomio Paolano, nel silenzio più assoluto delle istituzioni.

“In queste settimane – prosegue la nota stampa – abbiamo lottato, spesso soli -sottolinea- con assenze che non fanno “rumore” ma impongono una

serie di riflessioni. C’è da discernere tra chi vuole lottare e difendere questo territorio e

chi invece preferisce conservarsi lo strapuntino su cui è seduto – tuona il già segretario questore del consiglio regionale della Calabria. Mi riferisco a tutti coloro che ricoprono cariche istituzionali che preferiscono tacere su questa vicenda. Domani – annuncia- sarò nuovamente davanti l’Ospedale di Paola alle 20.30, durante il consueto appuntamento del venerdì”.

“Una rubrica, #DIVENERDÌ, attraverso la quale si discute dei problemi della nostra

Regione. Da lì -conclude- dirò chiaramente tutto ciò che penso su questa triste vicenda. Io continuo a lottare, anche solo, perché so di fare la cosa giusta. La salute è di tutti, il diritto a curarsi deve essere per tutti”.