M5S: Cristallo, ‘Grillo fuori luogo ma era battuta, bene Schlein in piazza’

StrettoWeb

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Elly Schlein ha fatto bene ad andare alla manifestazione di sabato scorso coi M5S, abbiamo l’obbligo di essere nelle piazze dove si dice no alla precarietà ed è molto grave che le polemiche abbiano oscurato la presenza di migliaia di persone?. A dirlo ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Jasmine Cristallo, membro della direzione Pd, intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Come valuta le parole di Grillo sulle ?brigate di cittadinanza?? ?Certamente fuori luogo ma rimane una battuta, io non ci ho visto nulla di particolare. Polemiche sul nulla, in questo c’è morbosità?. Il discorso di Moni Ovadia è stato giudicato da molti anti americano e quasi pro Putin. Lei come l?ha interpretato? ?Stimo molto Moni Ovadia come intellettuale ma penso che la condanna a Putin deve essere severa ? ha sottolineato Cristallo a Rai Radio1 – e va specificato chiaramente chi è l?aggressore?.