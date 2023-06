Lutto a Reggio Calabria, morto il sindaco di Gerace

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Oggi è un giorno triste per la Città di Gerace, nella tarda serata di ieri, è deceduto il Sindaco Dott. Giuseppe Pezzimenti. Uomo di alto profilo politico che si è dedicato con profonda abnegazione e impegno per Gerace e il territorio fino all’ultimo.

Il Dott. Giuseppe Pezzimenti è stato un quello che si può definire un leone, per le tante e difficili battaglie che ha combattuto sin dal 1993, quando, eletto Sindaco di Gerace ha dovuto affrontare una situazione molto pesante, dovuta sia al dissesto finanziario sia alle vicende giudiziarie che, all’epoca, avevano interessato la precedente amministrazione, che si era dovuta dimettere a causa di un’indagine relativa all’ospedale di Gerace.

Nonostante quelle complessità il Dott. Giuseppe Pezzimenti ha saputo superare gli ostacoli che si erano presentati e, con lungimiranza, ha iniziato il progetto politico di rilancio della Città di Gerace per farla diventare una meta turistica di primo piano a livello nazionale e internazionale. Quel progetto politico è stato portato avanti nel corso delle varie amministrazioni che il Dott. Pezzimenti ha guidato, da ultimo con la vittoriosa affermazione alle elezioni dell’ottobre 2021, quando i Cittadini di Gerace lo hanno premiato ancora una volta riconoscendogli il merito politico e umano che lo ha sempre contraddistinto.

Gerace e i Geracesi accompagneranno il proprio amato Sindaco Dott. Giuseppe Pezzimenti nel Suo ultimo viaggio per tornare alla Casa del Padre. I funerali avranno luogo martedì 20 giugno, alle 15,30, nella Basilica Concattedrale di Gerace, partendo dal Palazzo del Tocco, Sede Municipale dove è allestita la camera ardente.

Il Vice Sindaco, Dott. Salvatore Galluzzo, con propria ordinanza ha dichiarato lutto cittadino per la giornata odierna e di domani.

Reggio Calabria, il cordoglio di Fratelli d’Italia per la morte del sindaco di Gerace

“Dolore e tristezza per la morte del Sindaco di Gerace Giuseppe Pezzimenti. Politico ed amministratore appassionato, persona perbene, ha saputo interpretare i ruoli che ha ricoperto con autorevolezza ed eleganza istituzionale. La comunità di Fratelli d’Italia perde un suo illustre referente. La Federazione Provinciale di Reggio Calabria, il Coordinamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria e i Circoli di Fratelli d’Italia si uniscono al dolore della famiglia ed esprimono cordoglio per la grave perdita”. Lo afferma in una nota il Commissario

On. Denis Nesci della Federazione Provinciale Reggio Calabria, Coordinamento Città Metropolitana Reggio Calabria.