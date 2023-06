L’Università di Catanzaro ha un nuovo Rettore: è Giovanni Cuda, ordinario di Biologia Molecolare

StrettoWeb

L’Università Magna Graecia di Catanzaro ha un nuovo Rettore. Si tratta di di Giovanni Cuda, 61 anni, docente ordinario di Biologia Molecolare che resterà in carica fino al 2029. Cuda prenderà il posto di Giovambattista De Sarro, ordinario di Farmacologia, che é stato Rettore dal 2017 fino ad oggi. L’insediamento ufficiale è previsto per il prossimo anno accademico, a Novembre, ma la notizia arriva subito dopo le elezioni che lo hanno visto vincitore con oltre il 90% dei voti rispetto all’altro candidato, Stefano Alcaro, ordinario di Chimica Farmaceutica.

Elezioni anche per quanto riguarda i nuovi Direttori di Dipartimento che si insedieranno ad ottobre fino al 2026. Gli eletti sono: Arturo Pujia per il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche; nel Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica si insedia Pasquale Mastroroberto, ordinario di Chirurgia cardiaca, mentre resta al Dipartimento di Scienze della Salute Francesco Luzza, ordinario di Gastrologia. Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia verrà invece guidato da Aquila Villella, ordinaria di Diritto privato.

Il messaggio del Prof. Stefano Alcaro dopo il risultato

“Si è svolto l’election day all’UMG. Un giorno importante per il futuro della nostra Università. Sono contento di aver preso parte alla competizione elettorale, sebbene sia sceso in campo piuttosto tardi. In pochi giorni il mio programma e gli incontri che sono riuscito a fare con i colleghi e il personale tecnico-amministrativo mi hanno fatto avere un riscontro importante di circa cento di loro. Li ringrazio tutti uno ad uno per aver condiviso la mia candidatura. Avrei voluto che i rappresentanti degli studenti interagissero maggiormente con me. Li ho invitati per ben tre volte a confrontarsi, ma evidentemente erano troppo presi in esami ed altre attività per potermi conoscere meglio“.

“Io sono sempre in UMG e possono farlo quando e se vogliono anche dopo. Concludo esprimendo nei riguardi del mio collega Gianni Cuda, neo Rettore per il sessennio 2023-2029, le mie congratulazioni per la grande affermazione di oggi e colgo l’occasione di augurare che il suo mandato sia funzionale non per singoli o pochi, ma per l’intera Università Magna Græcia di Catanzaro”.