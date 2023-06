Luigi Demartino nuovo Presidente della CIM (Confederazione Italiani nel Mondo) Calabria

StrettoWeb

Il comitato esecutivo confederale della CIM (Confederazione Italiani nel Mondo) ha nominato Luigi Demartino Presidente Regionale della CIM Calabria. Il ruolo della CIM va dalla cultura italiana nel mondo alle pari opportunità, dalle proposte su turismo allo sviluppo, dalla riscoperta dei borghi al settore eco-agroalimentare. L’impegno del neo Presidente Demartino verso gli italiani nel mondo partirà dalla sua regione. La Calabria grazie alla lungimirante legge regionale n.8 del 2018, dava vita alla ‘Consulta dei Calabresi all’Estero’, con la quale ha rinsaldato il legame con le comunità dei Calabresi nel mondo, organizzando legami di proficua collaborazione.

Una vera e propria istituzione che, collaborando a stretto contatto con la Regione, ha fatto sentire con forza la propria presenza con le comunità, le associazioni e le federazioni di calabresi all’estero. Fin dal suo insediamento la consulta è stata un importante strumento di conoscenza e comunicazione che ha avuto il compito di favorire il turismo di ritorno e accrescere l’import-export con la collaborazione continua delle Camere di Commercio estere e lo sviluppo di progetti di scambio culturale tra studenti calabresi in Italia e nel mondo. Il dispiacere del nuovo Presidente della CIM Calabria è che non è stata intrapresa alcuna azione affinché questa Consulta diventi realmente operativa, il suo auspicio che la Regione dia ben altra considerazione per questo splendido strumento che potrebbe valorizzare quel grande patrimonio che la Calabria possiede cioè i 7 milioni di corregionali nel mondo.

La Fondazione Migrates, nel suo ultimo ‘Rapporto Italiani nel Mondo’, ha evidenziato l’importanza degli organismi di rappresentanza degli italiani nel mondo, sottolineando la funzione che essi esprimono nell’interesse collettivo. La Consulta deve essere uno strumento capace di interpretare le domande e i bisogni delle comunità all’estero, ma deve anche conoscere la nuova generazione di una migrazione che si è modificata nel tempo e che chiede una considerazione diversa.

Come Presidente CIM Regione Calabria il Dott. Demartino si fa portavoce affinché la consulta diventi operativa e continui a svolgere il lavoro iniziato nel 2018 e ne ampli le ambizioni. Questo significherebbe continuare a mantenere stabili le relazioni con le comunità sparse nel mondo, mantenendo relazioni con realtà imprenditoriali disposte ad investire nei nostri territori, promuovere scambi scientifici ed iniziative tra Università, senza dimenticare il turismo delle radici.

Per rilanciare di nuovo la consulta è fondamentale il ruolo che la Regione in simbiosi con i consultori deve svolgere, affinché si sviluppi quel processo di internazionalizzazione della Calabria. Il Presidente CIM Calabria conclude con un monito “It’s easy to take a calabrese out of Calabria that Calabria out of calabrese”, (È più facile togliere un calabrese dalla Calabria che la Calabria da un calabrese) questo il senso e la motivazione per cui continuare a crederci.