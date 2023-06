De Luca ancora contro Schifani: “fa il gioco delle lobby, è un affarista”

StrettoWeb

“Le lobby hanno tentato di arrivare a me e non ci sono riuscite, ma sono arrivate a Schifani. Nel suo emendamento si legge che per assicurare le attività di viabilità, sicurezza e smaltimento dei rifiuti prodotti durante gli eventi, i legali rappresentanti dei parchi archeologici sono autorizzati a stipulare con i sindaci dei comuni nel cui territorio ricadano i relativi parchi culturali apposite convenzioni che “possono” prevedere oneri fino ad un massimo del 10 per cento dei proventi netti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso e comunque per un importo non superiore a 400mila euro l’anno. Non è un caso che tutto sia lasciato alla discrezionalità, perché così bisognerà sempre andare ad elemosinare a Schifani la percentuale maggiore”.

“Non è un caso, inoltre, che la percentuale da destinare ai Comuni non è calcolata anche sui grandi eventi organizzati dai privati. A conferma che le lobby sono riuscite a fare con Schifani quello che non sono riusciti a fare con me: a condizionare per l’ennesima volta il parlamento siciliano. Che vergogna! Continuiamo ad assistere ad una gestione politica mafiosa della cultura e dei beni archeologici siciliani. Questo è il retaggio che giustifica le faide in atto portate avanti da Schifani anche contro i suoi assessori”. Lo afferma il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina Cateno De Luca.