Loizzo (Lega) su dati lavoro al Sud: “buoni risultati in Calabria, hanno fiducia nel nostro governo”

“I dati della federazione dei consulenti del lavoro che vedono il Sud traino del Paese sono confortanti e dimostrano la fiducia che c’è nel governo Meloni“. Lo afferma l’on Simona Loizzo deputato della Lega. “Anche la Calabria marcia bene, a conferma del buon lavoro di Occhiuto e di tutti noi parlamentari e consiglieri regionali. Siamo quotidianamente impegnati nello sforzo di garantire progresso e sviluppo ai calabresi – aggiunge Loizzo – e registriamo anche una crescita delle assunzioni degli over cinquanta. Ci sono tante opportunità che non dobbiamo perdere e che potranno consentirci di aumentare ulteriormente la dotazione lavoro ma per fare questo dobbiamo lavorare tutti insieme, con spirito di collegialità”.