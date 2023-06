Location storiche enogastronomiche di Reggio Calabria, conversazione organizzata dal Circolo “L’Agorà”

StrettoWeb

Si è svolta venerdì 2 giugno la prima di una serie di conversazioni, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria sul tema “Luoghi e figure cittadine: ricordi reggini”. Si tratta di una serie di incontri rivolti alla lettura di quei punti di aggregazione, e che rappresentavano il cuore gastronomico della Città dello Stretto. Un itinerario enogastronomico in diverse locations storiche di Reggio Calabria. Posti che oggi non ci sono più ma che continuano a vivere nei ricordi di generazioni di reggini e non solo. Punti che rappresentavano, specialmente nelle feste settembrine, un vero e proprio rito: prendere la carrozza (l’auto era ancora un lusso di pochi) dall’area portuale, per chi proveniva da Messina, e giungere a Sbarre Centrali. Si tratta della famosa “Grotta”, conosciuta anche come “’U Mindu” che aveva il suo quartier generale nella zona Sud della Città, ed ubicato al numero civico 22 di via Pio XI (oggi viale Pio XI). Una location enogastronomica che resta avvolta nel mito di Reggio Calabria ed anche della dirimpettaia Messina, specialmente nel periodo delle feste Mariane, fatta di cocchieri e carrozze, artigiani, operai, ma anche di diverse estrazioni sociali, di domeniche trascorse in famiglia davanti a tavole imbandite di cibo.

Dopo la lettura e l’analisi del saggio del prof. Guido Miggiano “Ricordi della vecchia Reggio”, la parola è passata ad un gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà”, Giovanni Fascì, discendente del famoso “’U Mindu” che nel corso del suo intervento ha raccontato diversi aspetti ed aneddoti relativi alla famosa location enogastronomica reggina, in attività a far data dalla seconda parte del 1800. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 2 giugno.