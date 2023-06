Lavoro: Meloni, ‘non lo stiamo precarizzando, parlano i numeri’

StrettoWeb

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – ?Non stiamo precarizzando il lavoro e lo dimostrano i dati: l?aumento del numero degli occupati è dato per il 70% da occupati stabili?. Cosi’ la premier Giorgia Meloni, in un’intervista a Quarta Repubblica, in onda stasera in prima serata su Retequattro.

?E c?è un altro dato che mi sta a cuore, quello sull?occupazione femminile: stiamo colmando soprattutto il gap grazie ai contratti stabili delle donne – rimarca il presidente del Consiglio -, questo è storicamente il nostro problema rispetto alla media europea. Questo è un dato straordinario”.