L’Asd Ardore Calcio rafforza la propria società: il nuovo organigramma

L’Asd Ardore Calcio comunica, in vista della ripresa delle competizione agonistiche il prossimo 10 settembre, di aver completato il progetto di rafforzamento dell’organigramma societario così composto:

Presidente – Eugenio Minniti

Vice Presidente – Giuseppe Campisi

Vice Presidente – Bruno Sansotta

Segretario – Domenico Bruzzè

Dirigente – Nando Bara ( Accompagnatore )

Dirigente – Leo Criaco (Direttore Sportivo)

Dirigente – Luciano Nobile

Dirigente – Bruno Morabito

Dirigente – Riccardo Varacalli (Accompagnatore)

All’area dirigenziale si aggiungono gli altri componenti societari nelle persone dei Signori Francesco Patea, Bruno Zappavigna ed Ovidio Italiano.

AREA TECNICA

Allenatore – Andrea Criaco

Vice Allenatore/Giocatore – Francesco Maviglia

Preparatore /Massaggiatore – Domenico Sgambellone

“Per quanto riguarda l’area tecnica – si legge nella nota – è in corso campagna di riorganizzazione e completamento dei relativi quadri. “L’Asd Ardore ringrazia l’ex Sindaco Peppe Campisi per la gentile disponibilità che ha dimostrato nei confronti della nostra Società rivestendo per la prossima stagione l’ incarico di Presidente Vicario, così affiancando nel delicato ruolo l’arch. Bruno Sansotta. Confermato alla Presidenza l’avv.Eugenio Minniti che, unitamente all’intero assetto dirigenziale, in appena tre anni ci ha portato dalla Seconda Categoria alle soglie dell’Eccellenza”.

“Salutiamo, inoltre, con grande soddisfazione l’ingresso in Società dell’Ing.Ovidio Italiano, trattandosi di appassionato competente di calcio di origini bovalinesi ma trapiantato ad Ardore, che ha pienamente sposato il nostro progetto di calcio sostenibile e crescita sportiva. Noi, allo stato attuale, disputeremo il Campionato di Promozione Girone B, anche se rimaniamo vigili in attesa degli sviluppi societari di altre compagini per poter regalare ai nostri tifosi ed a tutti i cittadini di Ardore quello che il campo ci ha negato il 14 maggio. Vi terremo aggiornati su questo nei prossimi giorni”.

“Da parte nostra, come per la passata stagione, in quanto Società che rappresenta l’intero territorio comunale, ci sarà sempre il massimo impegno, unitamente ai nostri sponsor e partner commerciali, per poter raggiungere, attraverso una gestione sostenibile, quei traguardi calcistici assolutamente meritati da Voi Tifosi, per dare cosi continuità a quel percorso di crescita sociale e sportiva che ci vede Tutti insieme quotidianamente lottare all’insegna dell’ Aquila Amaranto”.