A Lampedusa prima nidificazione di tartaruga caretta caretta

Prima nidificazione della tartaruga marina caretta caretta della stagione 2023 sulla spiaggia dell’Isola dei Conigli, a Lampedusa nella riserva naturale, istituita dalla Regione Siciliana e affidata in gestione a Legambiente. Gli operatori hanno recintato e segnalato il nido, per proteggerlo sino alla schiusa delle uova, che avverrà tra circa due mesi. Usciti dal guscio, i piccoli rettili, impiegano dai due ai sette giorni per scavare lo strato di sabbia che sormonta il nido e raggiungere, in genere al calar del sole, la superficie e quindi il mare.