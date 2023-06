Lamezia, Gianturco: “109mila euro di buoni spesa restituiti alla Regione. Una vergogna non averli utilizzati per i bisognosi”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il comune di Lamezia restituisce alla Regione Calabria oltre 109 mila euro di buoni spesa anziché distribuirli alle famiglie bisognose. È l’ennesima vergogna a cui assiste attonita l’intera città“. A renderlo noto è il consigliere comunale Mimmo Gianturco, capogruppo di Lamezia Prima di Tutto e vice presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali.

“La Giunta Regionale, in vista dell’adozione degli atti necessari alla concessione di contributi economici straordinari in relazione all’emergenza COVID 19 – ricorda Gianturco – ha previsto una Misura di solidarietà per favorire l’accesso a beni essenziali (quali ad es. alimenti e farmaci), dedicata al soddisfacimento delle necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza pandemica, stanziando ben 10 milioni di Euro di cui sono stati trasferiti al comune di Lamezia Terme € 289.255,94, pari all’80 % del finanziamento concesso”.

“Degli oltre 289 mila euro disponibili da destinare alle famiglie più bisognose – afferma Gianturco – sono state effettivamente rendicontate soltanto € 179.550,00 con un relativo residuo di spesa di € 109.705,94, somma che, il comune di Lamezia Terme, con la determina N.63 del 31/05/2023 restituisce alla Regione Calabria. Si tratta di un importo considerevole che poteva invece essere un aiuto concreto per alleviare le sofferenze di centinaia di nostri concittadini. È un fatto gravissimo, uno schiaffo indirizzato ai lametini maggiormente in difficoltà e l’ennesima vergogna a cui l’intera città è costretta ad assistere – conclude Gianturco – Chiederò spiegazioni all’amministrazione comunale”.