La Sicilia baciata dalla fortuna ancora una volta

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Sicilia si conferma ancora una volta terra fortunata. Per la quarta volta festeggia un giocatore siciliano, per l’occasione un 53enne di Palermo, in grado di aggiudicarsi un jackpot di 9.395,15 euro grazie a Bingo75, gioco frizzante, dal ritmo allegro, dove si vince con una linea, due linee, tre linee, quattro linee, bingo e jackpot.

Una vincita, riferisce Agipronews, arrivata per il giocatore palermitano con l’acquisto di sole nove cartelle dal costo di 20 centesimi grazie al numero 63, in uno dei giochi più innovativi di Tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 20 centesimi fino a un massimo di 2.40 euro.

L’offerta bingo è molto vasta e ogni giocatore può scegliere il proprio gioco bingo preferito tra tutti quelli presenti sul sito, giochi che non troverai su nessun altro sito in quanto ideati in esclusiva per tutti i giocatori di tombola.it. Un inizio fortunato per il mese di giugno, durante il quale sarà messo in palio un montepremi totale di 200mila euro, tra premi garantiti e bonus.