Kuhn (Bper Banca), ?da sempre a fianco imprese per favorire internazionalizzazione?

Torino , 30 giu. – (Adnkronos) – “Il nostro istituto ha da sempre messo in campo il massimo impegno per favorire l’export e l’internazionalizzazione. Grazie al Global Transaction Banking mettiamo a disposizione esperienze e professionalità per dare impulso al commercio estero ed aiutare i nostri clienti nel poter cogliere le opportunità del mercato internazionale e grazie a una rete di specialisti estero, siamo in grado di fornire un servizio completo e di alta qualità”. Così Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di Bper Banca, che in occasione della presentazione della quinta edizione degli Stati Generali dell?Export, in programma ad Alba il 29 e 30 settembre prossimi, ha ricordato che “anche per quest’anno siamo sponsor dell?Italian Export Forum, che permette dialogo, condivisione e networking con le pmi del nostro territorio”.

“L?export – ha aggiunto Giuseppe Aimi, direttore territoriale Nord Ovest Bper – in Italia e in Piemonte è uno dei motori fondamentali per la crescita e l?economia delle nostre imprese e siamo felici di poter offrire protagonisti che possono aiutare le imprese a trovare anche in questa fase una strada per continuare nella crescita e nella ripresa in un momento in cui l?economia sta soffrendo. L?attenzione alle esportazioni può aiutare tutti i settori nella ripresa, sia quelli più tradizionali ma anche i servizi che sono strettamente connessi al mondo imprenditoriale. Quindi un?attenzione a 360 gradi al mondo della produzione e dei servizi può aiutare anche il Piemonte a recuperare quello che gli spetta”.